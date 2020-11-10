Російські миротворці, яких відправили в Нагірний Карабах, раніше захоплювали Крим і воювали на Донбасі/фото Irakli Komaxidze / Facebook

Віце-спікер парламенту Грузії від правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Кучава побоюється введення російських миротворців в Нагірний Карабах.

Про це повідомляє Telegram-канал «Sputnik ближнє зарубіжжя».

«Ми добре знаємо, що Росія і російські миротворці, на жаль, далекі від будь-якого встановлення миру. Вони будуть намагатися проводити власні інтереси", - заявив він.

Кучава сподівається, що Азербайджан і Вірменія все-таки зможуть захистити свої інтереси «проти спільного ворога, який хоче збільшити свій вплив в регіоні за рахунок так званих миротворчих сил».

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Автор: Денис Прядко