Він заявив, що ці мирні переговори не будуть успішними, оскільки агресора туди не покликали.

Скандальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв видав чергову маячню про переговори щодо української формули миру в Саудівській Аравії. Політик почав свою паублікацію з доволі здорових думок, але "скотився" до традиційних погроз та гучних заяв.

Реакція Медведєва на переговори у Джидді з'явилася у його Телеграм-каналі. Опальний блазень Путіна заявив, що "важко засуджувати бажання закінчити війну і неможливо сперечатися з посиланнями до Статуту ООН при розумінні того, що, крім суверенітету, там є ще й право націй на самовизначення".

Втім, Медведєв заявив, що всі пропозиції про мир нібито мають шанси на успіх при дотриманні трьох ключових умов:

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1. Участь обох сторін конфлікту - "а цього нема", оскільки агресорку Росію до цих перемовин не залучили.

2. Облік історичного контексту - "а він такий: країни України ніколи не було до 1991 р. Вона уламок Російської імперії".

3. Облік поточних реалій - "а вони такі: Україна перебуває на стадії напіврозпаду, а частина її територій повернулася до Росії".

"Той посередник, який готовий визнати ці очевидні речі, має шанси на успіх. Решта – ніяких. Втім, і самі переговори поки що не потрібні. Ворог має приповзти на колінах, благаючи про пощаду", - написав він.

Саміт щодо миру в Україні

Нагадаємо, що 5 серпня у Саудівській Аравії стартував дводенний саміт, присвячений проблемі мирного врегулювання війни в Україні. Його учасниками стали близько 40 країн світу, зокрема Індія, Китай та Бразилія, які відмовилися запроваджувати санкції проти Росії.

The New York Times охарактеризувало цю подію як старт українського дипломатичного наступу проти Росії. Київ намагається перетягнути на свій бік впливові країни, які досі намагалися тримати нейтралітет.

Втім, інші експерти мають не настільки втішні прогнози. На думку аналітиків, великих сподівань на цю зустріч покладати не варто. Наразі триває лише обмін думками та аргументами, про вироблення конкретних рішень поки що не йдеться.

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