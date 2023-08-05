Саміт в Саудівській Аравії є частиною зусиль із перетягування на бік Києва великих нейтральних держав.

Саміт в Саудівській Аравії, що відбудеться цими вихідними, має стати великим дипломатичним наступом проти Росії. Україна прагне заручитися підтримкою одразу кількох десятків країн, які досі залишалися осторонь війни, пише The New York Times.

Україна та Саудівська Аравія запросили дипломатів близько 40 урядів на переговори в Джидді. Серед них – Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка та деякі багаті на нафту країни Перської затоки, які намагалися підтримувати добрі відносини як з Україною, так і з Росією протягом війни.

Багато запрошених урядів відкидають саму концепцію вибору сторін, розглядаючи війну як змагання між глобальними державами, у якому вони не хочуть брати участі.

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"Зустріч є відправною точкою того, що, як очікується, стане великим дипломатичним поштовхом України в найближчі місяці, щоб спробувати ізолювати Росію", - пише NYT.

Видання зазначає, що цього тижня президент України Володимир Зеленський зібрав українських послів у різних країнах на надзвичайну нараду, під час якої наказав їм використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні інструменти — "офіційні та неофіційні, інституційні та медійні, культурну дипломатію та силу звичайної людської щирості", — щоб переконати як непохитних союзників, так і країни, які здебільшого залишалися нейтральними, що єдиний шлях до міцного миру – це повна поразка Росії.

Українські та західні офіційні особи намагалися зменшити очікування щодо переговорів цими вихідними, підкреслюючи, що вони навряд чи наблизять війну до кінця, і що багато із запрошених країн навряд чи змінять свою позицію. Усі хочуть, щоб війна закінчилася, враховуючи економічні труднощі, які вона спричинила, але цього може бути недостатньо, щоб змусити їх повернутися проти Москви.

Видання зазначає, що Україна стикається з подвійним дипломатичним викликом: зберегти стабільну підтримку західних союзників і розширити цю підтримку, залучивши інші країни, які залишилися упередженими.

На цьому шляху Україна намагатиметься використати тріщини у відносинах між нейтральними країнами та РФ, як наприклад, спроби РФ надурити ту ж Саудівську Аравію і продати на світовий ринок більше нафти, ніж було узгоджено форматом "ОПЕК плюс".

Саміт в Джидді – що відомо

Сьогодні в Саудівській Аравії стартує дводенний саміт, основною темою якого є проблема відновлення миру в Україні. Саміт ініційовано Україною за підтримки партнерів. Росію на нього не запрошували.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, поки що це будет зустріч на рівні радників з безпеки і відповідних зовнішньополітичних радників або політичних директорів відповідних МЗС. Це друга подібна зустріч. Перша відбулася в Копенгагені 24 червня, в ній взяли участь 15 країн. Зараз запросили вже 40.

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