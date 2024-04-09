Путіна можна легко перехитрити, однак для цього потрібен західний лідер, який на це наважиться.

Захід не зміг відповісти на виклик російської загрози, він потребує сильних лідерів, які здатні мобілізувати людей.

Про це пише професор політології Ратгерського університету Олександр Мотиль у колонці для The Hill. Він запропонував проаналізувати нещодавню заяву міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барт Ейде про те, що ніхто не робить достатньо для перемоги України у війні.

"Логічна думка, що лежить в її основі, полягає в наступному: якщо ви вірите, як стверджує Ейде і більшість країн НАТО, що путінська Росія є екзистенційною загрозою для Європи, то ви зробите все можливе, щоб протистояти цій загрозі, допомагаючи Україні перемогти. Тепер розглянемо "від протилежного": якщо, як каже Ейде, ви не робите все можливе, щоб допомогти Україні, то з цього випливає, що ви не вважаєте путінську Росію екзистенційною загрозою для Європи", - пише він.

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Професор зазначає, що зволікання, недостатня підтримка та небажання запроваджувати жорсткі санкції проти РФ свідчать про те, що країни-члени НАТО насправді не мають на увазі те, що говорять. У цьому питанні позиція прем'єрів Угорщини та Словаччини, а також Дональда Трампа, є більш чесною.

Він зазначає, що навіть Польща, яка є союзником України, "здається, не розуміє, що блокування кордону для українських вантажівок і руйнування української економіки - це не спосіб продемонструвати своє розуміння російської загрози".

Загрозу усвідомлюють країни Балтії. Також нещодавно президент Франції Еммануель Макрон "прозрів" та перейшов на бік найрішучіших критиків Путіна, хоча й риторично.

"США - найбільший лицемір. За винятком невеликої групи затятих прихильників Трампа в Конгресі, американський політичний клас стверджує, що переважна більшість підтримує Україну і розуміє масштаби російської загрози. І все ж Вашингтон виявився нездатним підпорядкувати передвиборчу політику та особисті амбіції очевидній можливості того, що поразка України означатиме продовження російської експансії та Третю світову війну - і загибель тисяч американців", - підкреслює він.

Мотиль вважає, що нездатність Заходу повірити в те, що Путін є новим Гітлером можна пояснити сподіваннями на те, що це лише "поганий сон". "На жаль, якщо Путін піде своїм шляхом, їхній сон може виявитися постійним", - підкреслює він.

Він впенений, що Заходу не вистачає нового Вінстона Черчилля або Франкліна Рузвельта, який зможе мобілізувати людей та сміливо зустріти загрозу з боку РФ.

"Іронія полягає в тому, що Путін - серійний невдаха, стратегічний недоумок, якого легко може перехитрити західний лідер, який наважиться спробувати. Президент Володимир Зеленський, попри всі свої недоліки, виявився на висоті і, незважаючи на брак політичного досвіду, зумів згуртувати націю і сказати "ні" Путіну. Тож поява сильних лідерів можлива навіть сьогодні", - пише він.

Професор виключає, що таким лідером може стати Джо Байден або Дональд Трамп. "На жаль, президент Джо Байден не зміг повести світ проти Путіна. Дональд Трамп продемонстрував, що він не може бути лідером, і крапка. Це може залишити долю України та Заходу в руках пана Макрона. Чи зможе він впоратися з цим завданням і стати Шарлем де Голлем?" - питає Мотиль.

Заяви Макрона про відправку військ в Україну:

Нагадаємо, нещодавно французький президент сказав, що питання відправки західних військ в Україну обговорювалося західними лідерами. Він заявив, що цього не можна виключати.

Після того, як більшість країн заявила, що не піде на таке, він залишився стояти на своєму. У великому інтерв'ю Макрон сказав, що поширення війни Європою буде вибором і відповідальністю лише Росії.

У Росії одразу заявили, що Франція нібито вже готується відправити в Україну близько 2 тисяч своїх військовослужбовців. Париж це спростовував.

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