Влада РФ, пославшись на пандемію, зажадала значного скорочення кількості спостерігачів ОБСЄ, і організація не зможе забезпечити ефективний моніторинг.

Вперше з 1993 року Організація з безпеки і співробітництва в Європі не зможе направити спостерігачів на майбутні вибори в Державну Думу Російської Федерації через встановлені російською владою обмеження на спостереження за виборами.

Про це оголосили сьогодні керівники Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Відповідно до нових правил, в Росію могли б приїхати значно менше спостерігачів ОБСЄ, ніж заплановано.

"На жаль, російська влада наполягала на тому, щоб обмежити кількість спостерігачів, яких ми направляємо, за відсутності будь-яких чітких обмежень, пов'язаних з пандемією, внаслідок чого наш сьогоднішній крок став неминучим", - заявив директор БДІПЛ Маттео Мекаччі.

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У повідомленні сказано, що БДІПЛ і Парламентська асамблея ОБСЄ були запрошені для спостереження за виборами, призначеними на 17-19 вересня, проте згодом допустима кількість спостерігачів від цих інститутів була обмежена до 50 і 10 осіб відповідно. В обґрунтування таких обмежень російська влада послалася на санітарно-епідеміологічну ситуацію в Росії. При цьому нині не вбачається жодних обмежень для в'їзду або правил ведення діяльності та пересування всередині країни, які могли б перешкоджати розгортанню повномасштабної місії зі спостереження за виборами відповідно до початкової оцінки БДІПЛ.

БДІПЛ просило пояснити вимоги, що стосуються в'їзду іноземців, у тому числі спостерігачів за виборами. Надані російською владою відповіді не внесли достатньої ясності в те, чому для запобігання поширенню вірусу необхідні саме такі обмеження, коли можна було б вжити інших профілактичних заходів.

"Я дуже розчарована тим, що встановлені національною владою обмеження не дозволять ОБСЄ запропонувати російським виборцям прозору і авторитетну оцінку виборів в їхній країні, як ми це робили послідовно з 1993 року", - повідомила президент ПА ОБСЄ Маргарета Седерфельт.

Раніше в БДІПЛ планували направити в РФ місію зі спостереження, що складається з 80 довгострокових і 420 короткострокових спостерігачів.

Автор: Віталій Саєнко