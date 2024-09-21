План Зеленського включає в себе сучасну зброю, економічні та оборонні угоди.

Український лідер Володимир Зеленський підштовхуватиме президента США Джо Байдена до того, щоб той надав офіційне запрошення щодо вступу до НАТО і взяв на себе зобов'язання щодо постійних поставок сучасної зброї в рамках "переможного плану" президента України щодо припинення війни з Росією. Про це пише агентство Bloomberg.

Очікується, що Зеленський презентує план Байдену, який також вимагає чіткого шляху до членства в Європейському Союзі, а також інших економічних і безпекових домовленостей, коли вони зустрінуться у Вашингтоні 26 вересня. Це розповіли люди, обізнані із ситуацією, які попросили не називати їхніх імен, оскільки інформація є конфіденційною.

Зазначається, що український лідер описав план того, як змусити президента Росії Володимира Путіна шукати миру. Київ також стурбований тим, що припинення вогню без таких гарантій дасть змогу Росії вільно завдати нового удару після переозброєння.

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"План перемоги" Зеленського - деталі

Зеленський поки публічно відмовився надати подробиці, заявивши, що спершу він має представити їх Байдену. Він також планує обговорити їх із кандидатами в президенти віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом, а також членами Конгресу від обох партій.

"Ми обговоримо всі деталі з президентом США, тому що деякі моменти залежать від позитивної волі та підтримки США. План ґрунтується на швидких рішеннях наших партнерів, які мають бути ухвалені з жовтня по грудень. Нам це потрібно, тому що ми думаємо, що тоді план спрацює", - заявив Зеленський журналістам у п'ятницю на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент сказав, що "план перемоги" допоможе привести до його раніше представленого "мирного плану", який включає повне виведення військ Росії.

У п'ятницю Зеленський повторив, що Київ хоче провести другий саміт до кінця року, в якому візьме участь Росія, яка, за його словами, наразі не має наміру припиняти війну, оскільки вона продовжує повільне просування в Донецькій області.

Деякі з прихильників України починають вивчати варіанти переговорного припинення вогню, повідомило агентство Bloomberg у вівторок. Під час цих обговорень Зеленський дотримувався своєї колишньої позиції, що Україна не може поступитися територією, захопленою Росією, сказало одне з джерел.

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