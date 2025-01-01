У своєму відеозверненні турецький президент відзначив, що сподівається на початок "нової ери" на півночі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав кінець війни в Україні "пріоритетом" для його політики у 2025 році.

У своєму відеозверненні турецький президент відзначив, що сподівається на початок "нової ери" на півночі. "Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між РФ та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році", – висловив сподівання Ердоган.

Ердоган і війна в Україні

Раніше Ердоган розкритикував США за наданий ЗСУ дозвіл наносити удари по російській території з використанням ракет ATACMS. За словами Ердогана, такі дії тільки призведуть до розпалювання конфлікту. За його словами, такий дозвіл призведе до ще більшої відповіді з боку Росії.

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Також Ердоган прокоментував ухвалення Росією нової ядерної доктрини. Турецький лідер назвав крок Кремля "заходом, спрямованим проти звичайних озброєнь". Він вважає, що керівництво НАТО має розглянути зміни в російській доктрині.

Водночас Ердоган упевнений, що його країна має захищати двосторонні відносини з Україною та РФ. Він сподівається на якнайшвидше припинення вогню і досягнення миру.

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