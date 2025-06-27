Єврокомісія та Єврорада підтримують відкриття першого кластеру переговорів про вступ.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн рішуче підтримують Україну на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це лідери заявили під час пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради в Брюсселі

Кошта наголосив, що безпека України є невіддільною від безпеки всієї Європи. Очільник Євроради додав, що мета ЄС – досягнення справедливого і тривалого миру шляхом підтримки українських реформ і створення передумов для вступу України до Європейського Союзу.

"Попри неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися на шляху до вступу в Європейський Союз", - сказав він.

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Натомість фон дер Ляєн відзначила рішучість України на шляху реформ, попри постійні російські обстріли. Відтак, Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ.

"Україна виконала своє завдання – тепер маємо діяти й ми. Адже процес вступу грунтується на заслугах. А Україна заслуговує рухатись уперед", - додала вона.

Шлях України в ЄС - головні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що Європейський Союз і його країни члени повинні відстоювати амбіційну мету, аби Україна могла набути членства з 2030 року.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що процес набуття членства в ЄС завжди незмінно враховує досягнення і заслуги. Зокрема, треба виконати певні умови та втілити реформи.

За її словами, в ЄС не встановлюють чітких дат для майбутнього вступу, але якщо українці продовжать реформування країни з незмінною швидкістю і якістю, тоді можливо, завершення підготовки до вступу станеться раніше, ніж у 2030 році.

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