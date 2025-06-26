Гітанас Науседа вважає, що треба прискорити зусилля, аби не було непорозумінь на шляху України до ЄС.

Президент Литви Гітанас Науседа наполягає, що Європейський Союз і його країни члени повинні відстоювати амбіційну мету, аби Україна могла набути членства з 2030 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Науседа сказав журналістам перед початком саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

"Я думаю, що продуктивно встановити амбіційну політичну мету. Наприклад, щоб бачити Україну членом в Європейському Союзі з 1 січня 2030 року. Це складно, але, у той же час, це мотивує. І я сподіваюсь, що ми будемо здатними прискорити наші зусилля, щоб уникнути будь-яких непорозумінь, бо це зараз не продуктивно", - наголосив Науседа.

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Водночас, у нього запитали, як він бачить можливість переконати Угорщину не блокувати санкції та інші питання стосовно України.

Науседа сподівається, що це вдасться зробити усім країнам. "І ми зможемо розпочати технічний процес переговорів... Я сподіваюсь, що Європейська комісія має інструменти", - сказав Науседа.

Він додав, що кожного разу ці складнощі через позицію Угорщини повторюються, але зрештою якимось чином вдається рухатись далі.

"Імовірно, цього разу ми знову будемо успішними. Звісно, одна країна не може зловживати інструментом консенсусу", - сказав Науседа.

Також президент Литви зазначив, що це не добре, коли застосовується вибірковий підхід до України і Молдови, які прагнуть членства в ЄС.

"На жаль, через певні двосторонні перешкоди - ви знаєте, про що я говорю - Україна не може відкрити перший кластер переговорів [про вступ]. Я думаю, ми повинні відкрити цей перший блок [переговорів про засадничі принципи - УНІАН] якомога скоріше і, звісно, до кінця року ми повинні відкрити усі 6 кластерів", - підкреслив Науседа.

Окремо він зазначив, що Євросоюз повинен запровадити 18-й пакет санкцій проти Росії, бо РФ імітує переговори.

"На мою думку, цей пакет хороший, сильний, достатній, але звісно було би добре уникнути будь-яких виключень і пом'якшення цього пакету", - наголосив Науседа.

Вступ України в ЄС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що процес набуття членства в ЄС завжди незмінно враховує досягнення і заслуги. Зокрема, треба виконати певні умови та втілити реформи.

За її словами, в ЄС не встановлюють чітких дат для майбутнього вступу, але якщо українці продовжать реформування країни з незмінною швидкістю і якістю, тоді можливо, завершення підготовки до вступу станеться раніше, ніж у 2030 році.

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