У ще одній європейській країні закликали позбавити Зеленського найвищої нагороди

Одна з партій країни виступить з відповідною ініціативою в урядовій коаліції.

Чеська правопопулістська партія "Свобода і пряма демократія" (SPD) закликала уряд наслідувати приклад Польщі та позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Лева, який є найвищою нагородою країни. Про це заявив представник фракції SPD Йіндржих Райхл, пише České noviny.

За його словами, партія буде просувати в урядовій коаліції ініціативу, щоб Палата депутатів запропонувала президенту Чехії Петру Павелу відкликати нагороду. Причиною є присвоєння окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "Героїв УПА".

Райхл заявив, що фракція має намір порушити це питання на коаліційній раді.

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"Ми не можемо мовчати, коли наш найвищий державний орден носить людина, яка називає військові частини на честь нацистських монстрів", – сказав він.

Чеські політики розкритикували ініціативу

У виданні зазначили, що пропозиція SPD вже зазнала критики з боку деяких опозиційних політиків. Зокрема, депутат від Християнсько-демократичного союзу Бенджамін Чінчіла заявив, що представники партії "Автомобілісти для себе" та руху ANO проявлять достатньо здорового глузду, щоб не підтримати її.

"Я вважаю це справді боягузливою ганьбою, це точно відповідає стилю роботи SPD", – сказав депутат від Християнсько-демократичного союзу Вацлав Платеник.

Голова руху "Старости та незалежні" Віт Ракушан написав на своїй сторінці в соцмережі X:

"Зняття прапорів і позбавлення нагород – і все це супроводжується ненависницькою, узагальнювальною риторикою. Ось і вся ця ганебна політика SPD у двох словах: ось на що вони виявилися здатні, коли прем’єр-міністр Андрій Бабіш витягнув їх до влади після багатьох років перебування у заслуженому політичному підвалі".

Заступник голови партії "ТОП 09" Марек Женишек заявив на своїй сторінці в соцмережі X, що він проти того, щоб Зеленського позбавили Ордена Білого Лева.

"SPD має намір позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Лева. Я б скоріше поставив собі питання, чи не слід обмежити дієздатність деяких її представників. У будь-якому разі, вона їм явно не потрібна, раз інструкції надходять прямо з Москви, а вони потім лише слухняно їх повторюють", – написав він.

Польща позбавила Зеленського Ордена Білого Орла – важливі новини

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА". Це рішення викликало обурення в Польщі.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла. Він заявив, що в польсько-українських відносинах "є межі, які не можна переступати", і в результаті відкликав нагороду.

Наступного дня Зеленський надіслав Орден Білого Орла президенту Польщі поштою. Він також нагадав, що цю нагороду вручали Катерині Другій, Беніто Муссоліні та Герхарду Шредеру, але не відкликали її.

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