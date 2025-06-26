Президент США висловив повну підтримку союзників на європейському континенті.

Президент США Дональд Трамп висловив повну і яскраву підтримку НАТО та його оборонної місії після саміту лідерів альянсу. "Ці люди дійсно люблять свої країни. Це не обман, і ми тут, щоб допомогти їм", - наголосив Трамп під час спілкування з журналістам.

Ба більше, американський лідер на закритій сесії заявив, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він буде президентом, пише The Washington Post. 32 країни НАТО, зі свого боку, погодилися більш ніж удвічі збільшити цільові оборонні витрати - те, що раніше було каменем спотикання для Трампа, а тепер стало приводом для його гордості.

"Розворот" президента США став результатом масштабних зусиль з боку союзників по НАТО, спрямованих на те, щоб лестити йому. Він ночував у королівському палаці, отримував захоплені послання від генсека НАТО, а один лідер за іншим на закритому засіданні висловлювалися з похвалою на його адресу - за його "лідерство" і недавню атаку на Іран. Саміт був буквально підлаштований під смаки американського президента.

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"Я думаю, нам варто взяти девіз "Зробимо НАТО знову великим" [відсилання до політичного слогана Трампа - Make America Great Again]", - сказав президент Литви Гітанас Науседа, оголосивши, що Литва збільшить оборонні витрати до 4% ВВП цього року, а наступного перевищить 5%, як того вимагає Трамп.

Однак зобов'язання щодо витрат НАТО зустріли опір у країн, яким складно досягти навіть 2%. Деякі південноєвропейські держави, наприклад Іспанія, вважають, що їхні загрози відрізняються від східноєвропейських, і нарощування витрат їм не потрібне.

Також союзники використовували гнучку методологію, включно з витратами, пов'язаними з обороною (наприклад, інфраструктурою), а також військовою допомогою Україні. У результаті основне збільшення становитиме до 3,5%, а разом із "суміжними" статтями - до 5%.

Інші новини про саміт НАТО

Раніше УНІАН повідомляв про підсумки саміту НАТО. Одним із них, що важливо, стало визнання російських окупантів "довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки".

The Times заявило, що Саміт у Гаазі показав боягузтво країн НАТО не тільки перед Путіним, а й Трампом. Щоб заспокоїти президента США, порядок денний було скорочено, а Україну і зовсім відсунуто на другий план.

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