Клінтони переконані, що зараз демократи мають підтримати Гарріс.

Колишній президент США Білл Клінтон та ексдержсекретарка Гілларі Клінтон підтримали кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Подружжя опублікувало в мікроблозі X заяву, в якій дякує Джо Байдену за зміцнення демократії та відновлення становища Сполучених Штатів Америки у світі.

"Зараз саме час підтримати Камалу Гарріс і боротися за її обрання всіма силами. Від цього залежить майбутнє Америки... Ми пережили багато злетів і падінь, але ніщо не змушувало нас більше турбуватися за нашу країну, ніж загроза, яку становить собою другий термін Трампа", - додали Клінтони. Відео дня

Ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі похвалила Байдена, проте не стала підтримувати Гарріс у своїй офіційній заяві. "Його спадщина у вигляді бачення, цінностей і лідерства робить його одним із найбільш значущих президентів в американській історії. З любов'ю і вдячністю президенту Байдену за те, що він завжди вірив в обіцянки Америки і давав людям можливість реалізувати їх", - написала вона в X.

Колишній американський президент Барак Обама сказав, що Байден став не тільки одним із найбільш значущих президентів США, а також був його близьким другом і партнером. Він відзначив його досягнення, зокрема "мобілізацію всього світу" на боротьбу з російською агресією в Україні.

"Джо краще, ніж будь-хто інший, розуміє, які ставки робляться на цих виборах - як все, за що він боровся все своє життя, і все, за що виступає Демократична партія, опиниться під загрозою, якщо ми дозволимо Дональду Трампу повернутися до Білого дому і віддамо республіканцям контроль над Конгресом. Я також знаю, що Джо ніколи не відступав від боротьби. Для нього поглянути на політичний ландшафт і вирішити, що він має передати факел новому кандидату, - це, безумовно, один із найважчих моментів у його житті", - йдеться в його заяві.

Обама додав, що вірить у здатність лідерів Демократичної партії організувати процес, у результаті якого "з'явиться видатний кандидат".

Відносини Байдена й Обами

Нагадаємо, раніше журналісти The New York Times з'ясували, що чинний американський лідер вважає, що за кампанією проти його висунення на другий термін стоїть Барак Обама.

Крім того, джерела в оточенні Байдена повідомили, що одним з ініціаторів він вважає ексспікерку Палати представників Ненсі Пелосі.

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