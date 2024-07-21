Одужуючи від Covid, чинний президент США почав ображатися на лідерів демократів у Конгресі та колишнього президента.

Чинний президент США і кандидат на другий термін Джо Байден вважає екс-президента Барака Обаму "ляльководом" кампанії проти себе. Про це пише The New York Times із посиланням на людей в оточенні Байдена.

Зазначається, що хворий на Covid і покинутий союзниками, Байден "лютував у своєму будинку на пляжі в штаті Делавер, дедалі більше обурюючись через те, що він вважає організованою кампанією, спрямованою на те, щоб вибити його з перегонів, і озлоблений на деяких з тих, кого він колись вважав близькими, включно зі своїм колишнім напарником Бараком Обамою".

"Байден був у політиці досить довго, щоб припустити, що витоки інформації, які з’являються в ЗМІ останніми днями, координуються, щоб посилити тиск на нього, щоб він пішов у відставку. Він вважає конгресмена Ненсі Пелосі, колишнього спікера Палати представників, головним ініціатором, але також роздратований на пана Обаму, розглядаючи його як ляльковода за лаштунками", - пише видання. Відео дня

ЗМІ повідомляє, що незважаючи на те, що команда Байдена публічно виступає з гаслами про стійкість, подейкують, що Байден поступово усвідомлює, що йому не вдасться врятувати свою кандидатуру, і йдеться про те, як можна організувати можливу відставку і при цьому зберегти обличчя.

Вибори у США - останні новини

Днями УНІАН повідомляв, що колишній президент США Барак Обама заявив союзникам по Демократичній партії, що шанси Байдена на перемогу значно зменшилися. За інформацією The Washington Post, Обама нібито рекомендує чинному главі Білого дому відкликати свою кандидатуру.

Також ми писали, що передвиборча кампанія Байдена отримала в червні втричі більше пожертв, ніж кампанія Трампа. Про це повідомив Reuters із посиланням на документи, передані Федеральній виборчій комісії.

Так, на головний передвиборчий рахунок Байдена в червні надійшло 64 мільйони доларів, при цьому основний рахунок Трампа в червні зібрав 21 мільйон доларів.

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