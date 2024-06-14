Політик заявляє, що був із ним досить "жорстким".

Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах закінчить війну в Україні ще до вступу на посаду.

У розмові на каналі IMPAULSIVE він знову заявив, що повномасштабної війни б не було, якби він був при владі. При цьому політик вважає, що Путін ухвалив рішення про великий напад, коли США вивели війська з Афганістану. "Це просто ганьба. Стільки мертвих людей", - сказав він.

Трамп стверджує, що дуже добре ладнав і з президентом України Володимиром Зеленським, і з Путіним, але у відносинах з останнім був "жорстким". Також політик розповів про свою нещодавню розмову з колишнім чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим.

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"Хабіб підійшов до мене після бою і сказав, що ми повинні зупинити війни. Він такий розумний, він усе розуміє. Я думаю, він дружить із Путіним. І я думаю, що зупиню цю війну відразу після виборів. І якщо я виграю, я зупиню це дуже швидко, до прибуття в президентський офіс. Якщо це не закінчиться раніше", - додав він.

При цьому EssentiallySports з посиланням на мережу пише, що під час розмови Нурмагомедов благав його зупинити "палестинську війну".

Обіцянки Трампа зупинити війну

Колишній американський президент неодноразово заявляв, що закінчить повномасштабну війну в Україні всього за 24 години, якщо переможе на осінніх виборах.

Свій план він не розкривав, проте запевняв, що здатний посадити лідерів обох країн за стіл переговорів. При цьому угорський прем'єр Орбан говорив, що Трамп не збирається виділяти гроші на війну, якщо повернеться в Білий дім.

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