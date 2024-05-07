За словами Максима Джигуна, на Сі Цзіньпіна чекає серйозна розмова в Європі через погрози Путіна.

Заяви Росії про ядерні навчання чи шантаж – це перетинання червоних ліній не лише для Європи, а й для Китаю, вважає політичний експерт Максим Джигун.

За його словами, Китай зацікавлений у тому, щоб продовжувати демонструвати перевагу США в геополітичному плані і відновити темпи економічного зростання.

"І якщо першу вони реалізують, надаючи допомогу РФ, то з економічної точки зору вони це хочуть зробити за допомогою Європи. Для них зараз важливо вибудувати рівні відносини з Європою. І питання дестабілізації за рахунок риторики, яку наразі подають у РФ, точно не входить у плани. Очевидно, що будуть жорсткі розмови між країнами ЄС і Китаєм. Адже економіка – це важлива складова, але вона має вкладати в себе і певний політичний наратив", – пояснив Джигун в ефірі телемарафону. Відео дня

Експерт також зазначив, що попри співпрацю з Росією, Пекін може піти на певні поступки країнам Європи і спробувати заспокоїти Путіна.

"Коли виникне питання – зберегти нормальні відносини з ЄС і з іншого боку підтримувати РФ в її ядерних погрозах і мареннях – я думаю, що Сі Цзіньпін буде більш центристських позицій. Я не думаю, що ці заяви були якось синхронізовані з Китаєм. Але роль Пекіна вкрай важлива у тому, щоб заспокоювати ці загострення Путіна", – сказав Джигун.

Ядерні погрози Путіна: що відомо

Напередодні Путін доручив армії провести навчання з тактичною ядерною зброєю. Дата початку навчань не розголошується, відомо лише, що вони пройдуть "найближчим часом".

За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, навчання проводитимуться у "відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб". Зокрема, йдеться про можливу відправку західних військ до України.

Ситуацію прокоментував і екс-президент РФ Дмітрій Мєдвєдєв. Він заявив, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на який країні-агресору "доведеться відповідати", і "настане світова катастрофа".

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