У Вашингтоні кажуть, що "це абсолютно недоречно, враховуючи поточну ситуацію з безпекою".

Сполучені Штати Америки різко засуджують анонсування Російською Федерацією навчань "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань". Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, повідомляє Le Monde.

"Це абсолютно недоречно, враховуючи поточну ситуацію з безпекою", — сказав спікер.

За його словами, на даний момент Сполучені Штати не спостерігають "жодних змін у позиціонуванні своїх стратегічних сил", але продовжуватимуть "моніторинг".

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Ядерні навчання РФ: що відомо

Днями Росія оголосила про ядерні навчання на кордоні з Україною. Робити це буде південний військовий округ, який, зокрема, і відповідальний за війну в Україні. Оголошено, що причина цьому - провокаційні заяви західних лідерів.

Згодом у ГУР розповіли про мету ворога. За словами Андрія Юсова, ядерний шантаж – "це стабільна практика режиму Путіна", і "якоїсь епохальної новини тут немає".

Також УНІАН повідомляв, що колишній президент РФ, чинний заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував ядерні навчання РФ. За його словами, лідери Заходу не бажають логічно мислити в контексті того, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну".

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