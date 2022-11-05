Диктатор заявив, що санкції поставили хрест на добросусідських відносинах, але притензій до своєї країни не розуміє.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко образився на Україну за санції, але запевнив, що військові РБ не підуть війною проти ЗСУ.

Під час чергової промови Лукашенко згадав й про президента України Володимира Зеленського. Як передає підконтрольне режиму агентство БелТА, диктатор заявив, що ставився до Зеленського "як до своєї дитини".

"Ви бачили мою позицію щодо України. Що я тільки там не робив. І першими, хто проти нас санкції ввів, був Київ - Володя Зеленський, до якого я як до дитини своєї ставився. І те зробив, і це, і "попроси в Росії це"... І що тільки я... Я навіть говорити не хочу. А вони проти нас санкції. Чому? Бо вони несамостійні. Їм дали команду через поляків американці", - заявив Лукашенко.

Він заявив, що нібито не розуміє притензій до себе з боку України, яку регулярно обстрілюють ракетами з території Білорусі. Лукашенко нібито "виконує союзні домовленості з Росією".

Втім, диктатор запевнив, що не має бажання відправляти на війну проти України своїх військових, якщо "вони (українці - УНІАН) не ступлять на нашу територію зі зброєю".

"Будь ласка, приїждайте - ми будемо вас лікувати, на руках будемо носити. Ви - рідні для нас. Але зі зброєю в руках - начувайтеся", - закінчив диктатор.

Війна Росії проти Україні та участь у ній Білорусі - найважливіші новини

Влада Білорусі надала РФ свою територію для здійснення широкомасштабного вторгнення на українську землю 24 лютого. Вороги також не раз обстрілювали Україну з білоруської території з різного озброєння.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко лише на початку жовтня визнав причетність білоруської сторони до бойових дій в Україні.

10 жовтня він оголосив про розгортання спільного угруповання військ Білорусі та Росії, а згодом на білоруську землю прибули російські мобілізовані.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов говорив, що станом на кінець жовтня загрози повторного вторгнення в Україну з білоруської території немає, але ситуація може швидко змінитися, коли наші воїни звільнять Херсон.

Варто зазначити, що у Білорусі ще 29 квітня було оголошено про початок "військових навчань". Наприкінці жовтня влада країни знову їх продовжила.

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