Білоруський диктатор Олександр Лукашенко образився на Україну за санції, але запевнив, що військові РБ не підуть війною проти ЗСУ.
Під час чергової промови Лукашенко згадав й про президента України Володимира Зеленського. Як передає підконтрольне режиму агентство БелТА, диктатор заявив, що ставився до Зеленського "як до своєї дитини".
"Ви бачили мою позицію щодо України. Що я тільки там не робив. І першими, хто проти нас санкції ввів, був Київ - Володя Зеленський, до якого я як до дитини своєї ставився. І те зробив, і це, і "попроси в Росії це"... І що тільки я... Я навіть говорити не хочу. А вони проти нас санкції. Чому? Бо вони несамостійні. Їм дали команду через поляків американці", - заявив Лукашенко.
Він заявив, що нібито не розуміє притензій до себе з боку України, яку регулярно обстрілюють ракетами з території Білорусі. Лукашенко нібито "виконує союзні домовленості з Росією".
Втім, диктатор запевнив, що не має бажання відправляти на війну проти України своїх військових, якщо "вони (українці - УНІАН) не ступлять на нашу територію зі зброєю".
"Будь ласка, приїждайте - ми будемо вас лікувати, на руках будемо носити. Ви - рідні для нас. Але зі зброєю в руках - начувайтеся", - закінчив диктатор.
Війна Росії проти Україні та участь у ній Білорусі - найважливіші новини
Влада Білорусі надала РФ свою територію для здійснення широкомасштабного вторгнення на українську землю 24 лютого. Вороги також не раз обстрілювали Україну з білоруської території з різного озброєння.
Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко лише на початку жовтня визнав причетність білоруської сторони до бойових дій в Україні.
10 жовтня він оголосив про розгортання спільного угруповання військ Білорусі та Росії, а згодом на білоруську землю прибули російські мобілізовані.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов говорив, що станом на кінець жовтня загрози повторного вторгнення в Україну з білоруської території немає, але ситуація може швидко змінитися, коли наші воїни звільнять Херсон.
Варто зазначити, що у Білорусі ще 29 квітня було оголошено про початок "військових навчань". Наприкінці жовтня влада країни знову їх продовжила.