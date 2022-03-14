Війна з Росією змусила багатьох українців шукати притулок закордоном. Найпопулярніші напрямки для еміграції - Польща, Словаччина і, звичайно, Угорщина. Угорщина пропонує спрощену процедуру отримання притулку для українців і дозволяє в'їзд з домашніми тваринами без документів.
Як в'їхати в Угорщину
Угорщина впускає всіх, хто перебував на території України легально і навіть без візи. В'їхати в Угорщину можна без паспорта та інших документів. Прикордонний пункт в Чопі можливо перетнути тільки на автомобілі або поїзді. Решту також можна перейти пішки.
Українцям доступний безкоштовний проїзд на поїздах MAV-START по всій території Угорщини.
Прикордонні пункти в Угорщину:
- Лужанка - Beregsurany
- Вилок - Tiszabecs
- Тиса (Чоп) - Zahony
- Косино - Barabás
- Дзвінкове - Lónya
В'їзд з тваринами дозволений без пред'явлення ветеринарних довідок або паспортів.
Корисні контакти для біженців в Угорщині
- Допомога з житлом можна знайти тут і тут.
- Чат допомоги біженцям в Угорщині.
- FB-група допомоги біженцям з України.
- Посольство України в Угорщині, адреса: Istenhegyi út 84b, Budapest, 1125, телефон +36 1 422 4120