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Війна з Росією змусила багатьох українців шукати притулок закордоном. Найпопулярніші напрямки для еміграції - Польща, Словаччина і, звичайно, Угорщина. Угорщина пропонує спрощену процедуру отримання притулку для українців і дозволяє в'їзд з домашніми тваринами без документів.

Як в'їхати в Угорщину

Угорщина впускає всіх, хто перебував на території України легально і навіть без візи. В'їхати в Угорщину можна без паспорта та інших документів. Прикордонний пункт в Чопі можливо перетнути тільки на автомобілі або поїзді. Решту також можна перейти пішки.

Українцям доступний безкоштовний проїзд на поїздах MAV-START по всій території Угорщини.

Прикордонні пункти в Угорщину:

  • Лужанка - Beregsurany 
  • Вилок - Tiszabecs 
  • Тиса (Чоп) - Zahony 
  • Косино - Barabás 
  • Дзвінкове - Lónya 

В'їзд з тваринами дозволений без пред'явлення ветеринарних довідок або паспортів.

Корисні контакти для біженців в Угорщині

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