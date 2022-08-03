За словами Кірбі президент США Джо Байден може повторити операцію в Афганістані зі знищення лідерів терористичних угруповань.

У разі будь-яких загроз для США буде проводитися ліквідація лідерів терористів.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CBS News.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден може повторити операцію в Афганістані зі знищення лідерів терористичних угруповань.

"Цей удар продемонстрував, наскільки серйозні у нас можливості, наскільки серйозно ми готові захищати наші інтереси. Якщо ми знову помітимо загрозу Америці з їхнього боку або будь-якого терористичного угруповання, президент залишає за собою право вжити подібних заходів знову", - заявив Кірбі.

Знищення лідера "Аль-Каїди":

2 серпня 2022 року президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що США вбили лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі в Афганістані.

За словами президента, це сталося в 30-31 липня.

"Правосуддя перемогло і цього лідера терористів більше немає", - сказав він.

Байден розповів, що на початку цього року розвідка виявила сім'ю аль-Завахірі в Кабулі, і підкреслив, що ніхто з цивільних або членів сім'ї терориста не був убитий. Як відомо, аль-Завахірі допомагав координувати атаки в США 11 вересня 2001 року, в результаті яких загинули тисячі людей.

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