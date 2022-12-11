Вони шукають відомості про прикордонні пости і переміщення армій.

Російські неонацисти з ДШРГ "Русич" почали збирати інформацію про об'єкти та війська на території трьох країн Балтії. Вони шукають відомості про прикордонні пости і переміщення армій. Дії ультраправого угруповання з РФ викликали занепокоєння з приводу потенційного нападу на країни НАТО.

Як передає портал The Guardian, в офіційному Telegram-каналі "Русич" з'явився заклик ділитися відомостями про прикордонні застави та військові пересування на території Латвії, Литви та Естонії. Неонацисти хочуть отримати доступ до маршрутів патрулів, особистих дані військових і їх родичів, відомостей про системи спостереження тощо. Пост зібрав понад 60 тисяч переглядів.

Диверсійно-штурмова розвідувальна група "Русич" зараз воює в Україні і тісно пов'язана як з чиновниками в Кремлі, так і ПВК "Вагнера". Збір відомостей неонацистами викликав побоювання, адже може натякати на підготовку потенційного нападу на країни НАТО. Як повідомили джерела The Guardian, "екстраординарний" крок ДШРГ може вказувати на невдоволення в Кремлі і розчарування ходом війни. На їхню думку, є ризик, що російська влада втратить контроль над ультраправими силами, які здатні піти на більш екстремальні методи ведення бойових дії, включаючи напад на країни НАТО.

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Джерела вважають, що збір відомостей з боку угруповання "Русич" навряд чи курується Кремлем. Розвідувальні служби Росії вже повинні були володіти відомостями про прикордонні застави і військові пересування в Балтії.

"Справжнє питання полягає в тому, наскільки реально Кремль контролює ситуацію", — заявило одне з джерел.

Незаконні дії росіян в інших країнах

У Німеччині 7 грудня заарештували 25 осіб з терористичних організацій, які готували державний переворот. Один з ватажків встиг заручитися підтримкою російських офіційних осіб.

Правоохоронці Норвегії восени неодноразово затримували громадян РФ за заборонену зйомку стратегічних об'єктів.

На території Швеції наприкінці жовтня вкрали понад 100 дорожніх камер. Пізніше їх виявили в російських безпілотниках моделі "Орлан-10".

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