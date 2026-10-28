Ціни на нафту летять угору на тлі атаки на нафтопереробний завод

Єменські хусити повідомили, що завдали ракетного удару по найбільшому нафтопереробному заводу Саудівської Аравії.

У середу ціни на нафту зросли більш ніж на $2 після атаки на нафтопереробний завод у Саудівській Аравії, найбільшому у світі експортері сирої нафти. Це посилило побоювання щодо ризиків для постачання на тлі конфліктів на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $2,02, або 1,8%, до $115,90 за барель станом на 10:35 за київським часом. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на $2,01, або 2%, до $101,91 за барель.

Єменські хусити у вівторок повідомили, що завдали ракетного удару по найбільшому нафтопереробному заводу Саудівської Аравії, яка є другим за величиною виробником нафти у світі.

Відео дня

Наразі ринок оцінює ймовірність нового загострення на Близькому Сході як високу, повідомили в середу аналітики ING, які спеціалізуються на сировинних ринках.

"Ціни на нафту залишаються високими, оскільки ринок очікує більшої ясності щодо подальших кроків президента США Дональда Трампа стосовно Ірану", – зазначили аналітики ING.

Експерти додали, що якщо вибори у США минуть без нових ударів по Ірану, цього може бути достатньо, щоб премія за ризик, закладена в ціни, почала знижуватися.

Тим часом запаси сирої нафти у США скоротилися, свідчать дані Американського інституту нафти (API), на які посилаються учасники ринку. За їхніми словами, за тиждень, що завершився 23 жовтня, запаси зменшилися на 2,03 млн барелів.

Аналітики прогнозують, що за тиждень запаси сирої нафти у США зростуть приблизно на 15 тисяч барелів. Учасники ринку стежитимуть за зустріччю нафтовидобувних країн ОПЕК+, яка відбудеться в неділю. За словами обізнаних джерел, очікується, що виробники збережуть цільові показники видобутку нафти на грудень без змін.

Видобуток більшості із семи ключових учасників ОПЕК+ – Саудівської Аравії, Росії, Іраку, Кувейту, Алжиру, Казахстану та Оману – залишається нижчим за встановлені для них цільові показники.

Експорт сирої нафти з російських портів на Балтійському та Чорному морях наступного місяця може скоротитися, оскільки російські нафтопереробні заводи збільшують виробництво дизельного пального після укладення угоди з Вашингтоном.

Ринок нафти – інші новини

Раніше УНІАН писав, що вартість морського експорту російської нафти минулого тижня зросла до 2,76 млрд доларів. Це найвищий показник із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зниження цін на сорт Urals компенсували різке збільшення обсягів поставок і подорожчання далекосхідної нафти ESPO.

Подорожчання нафти сприяє поповненню російського бюджету, значна частина доходів якого залежить від нафтогазового сектору. Водночас висока вартість фрахту (транспортування морськими суднами) через санкції, дефіцит танкерів та збільшення відстаней доставки збільшує логістичні витрати і знижує чистий прибуток.

Вас також можуть зацікавити новини: