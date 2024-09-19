Зазначається, що газові сховища Німеччини заповнені майже на 96%.

У Європи є всі шанси зберегти стабільні поставки газу цієї зими навіть за відсутності ключового транзитного маршруту російського газу через Україну.

Видання Bloomberg пише, що такі країни, як Австрія і Словаччина, як і раніше, залежать від поставок зі Сходу, завершення 31 грудня угоди про транзит російського палива через Україну мало що змінить у зміцненому європейському ринку природного газу, сказав Майкл Льюїс, головний виконавчий директор Uniper SE.

Європа створила запаси газу до початку опалювального сезону. Тепер вона також отримує стабільні поставки з Норвегії і збільшує імпорт скрапленого природного газу від таких виробників, як США.

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"Українські обсяги можна замінити, в тому числі за рахунок додаткового імпорту СПГ", - заявив Gastech Егберт Лаеге, генеральний директор німецької компанії Securing Energy For Europe GmbH. "Але, звісно, в разі дуже холодної зими в системі може виникнути певний дефіцит".

За даними галузевої групи Gas Infrastructure Europe, газові сховища Німеччини заповнені майже на 96% попри те, що останнім часом темпи закачування палива сповільнилися.

Транзит російського газу через Україну - останні новини

На початку вересня стало відомо, що у зв'язку з тим, що російсько-українська угода про транзит газу закінчується наприкінці року Чехія закликала Європу підготуватися до можливих перебоїв у поставках.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не має наміру вести переговори з Росією про нову або продовження чинної угоди транзиту газу і нафти.

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