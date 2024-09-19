У Європи є всі шанси зберегти стабільні поставки газу цієї зими навіть за відсутності ключового транзитного маршруту російського газу через Україну.
Видання Bloomberg пише, що такі країни, як Австрія і Словаччина, як і раніше, залежать від поставок зі Сходу, завершення 31 грудня угоди про транзит російського палива через Україну мало що змінить у зміцненому європейському ринку природного газу, сказав Майкл Льюїс, головний виконавчий директор Uniper SE.
Європа створила запаси газу до початку опалювального сезону. Тепер вона також отримує стабільні поставки з Норвегії і збільшує імпорт скрапленого природного газу від таких виробників, як США.
"Українські обсяги можна замінити, в тому числі за рахунок додаткового імпорту СПГ", - заявив Gastech Егберт Лаеге, генеральний директор німецької компанії Securing Energy For Europe GmbH. "Але, звісно, в разі дуже холодної зими в системі може виникнути певний дефіцит".
За даними галузевої групи Gas Infrastructure Europe, газові сховища Німеччини заповнені майже на 96% попри те, що останнім часом темпи закачування палива сповільнилися.
Транзит російського газу через Україну - останні новини
На початку вересня стало відомо, що у зв'язку з тим, що російсько-українська угода про транзит газу закінчується наприкінці року Чехія закликала Європу підготуватися до можливих перебоїв у поставках.
При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не має наміру вести переговори з Росією про нову або продовження чинної угоди транзиту газу і нафти.