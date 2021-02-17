Навального затримали 17 січня, коли він повернувся в Росію з Німеччини.

Європейський суд з прав людини постановив, що Росія має негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального.

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Як повідомляється на сайті Навального, 16 лютого року Палата з семи суддів суду вирішила в інтересах сторін і належного ведення розгляду дати вказівку Росії відповідно до Правила 39 Регламенту Суду звільнити заявника.

Сайт політика опублікував рішення суду.

Арешт Навального: що відомо

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. По прильоту його відразу ж затримали. Захист Навального оскаржив затримання в ЄСПЛ.

2 лютого Симоновський районний суд Москви прийняв рішення відправити Олексія Навального в колонію.

Умовне покарання, призначене йому за однією з кримінальних справ у 2014 році, було замінено на три з половиною роки колонії загального режиму.

Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом. Це його перший реальний термін.

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Автор: Дмитро Захаров