Ці люди мають глибокі фінансові зв’язки із Заходом, розповіла речниця Білого дому.

Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила, що США підготували список людей з оточення президента РФ, щодо яких можуть ввести економічні санкції у разі наступу РФ на Україну.

Про це вона заявила під час брифінгу, пише Голос Америки.

США разом с союзниками розробили пакети санкцій для російських еліт та членів їх сімей.

"Особи, яких ми визначили, з найближчого оточення Кремля або поблизу нього, і відіграють роль у прийнятті урядових рішень, або щонайменше є співучасниками дестабілізуючої поведінки Кремля. Багато з цих осіб є особливо вразливими мішенями через свої глибокі фінансові зв’язки із Заходом, тож санкції пов’язані із західними фінансовимим системами завдадуть їм шкоди. Я додам, що це лише частина наших зусиль, щоб вразити Росію з усіх боків", - сказала вона.

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Видання Washington Post восени, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. У соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії.

У Міноборони України тоді заперечували поширену виданням інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону.

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.