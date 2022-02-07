Росія і Білорусь оголосили про спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022", що відбудуться 10-20 лютого.

НАТО розглядає можливість збільшення своєї військової присутності в країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська в Білорусі після завершення запланованих військових навчань.

Про це заявив у понеділок голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, пише Reuters.

"Там, де ми маємо війська постійно, у різних країнах – дебати про це є результатом того, що відбувається зараз. Так, ми розглядаємо це. У майбутньому це може змінитися залежно від розвитку подій. Звісно, ​​це дуже залежить від того, чи залишаться російські війська в Білорусі", - сказав Бауер.

Він також зазначив, що НАТО не відомі справжні наміри Росії щодо вторгнення до України.

"Якщо ви подивитеся на нарощування військ, Росія дійсно може мати достатньо сил для серйозного вторгнення... до кінця цього місяця. Чи роблять вони це, чи мають вони справжні наміри чи ні, ми не знаємо", - сказав Бауер.

Він також зазначив, що останні розгортання на кордоні з Білоруссю включали польові шпиталі та інші допоміжні підрозділи, необхідні для підтримки військового наступу.

"Якщо ви дійсно розглядаєте можливість вторгнення, вам насправді потрібно більше, ніж бойові сили. І це те, що ми також бачимо, дедалі більше збирається вздовж російсько-українського та українсько-білоруського кордонів. Це само собою дуже тривожно", – сказав адмірал.

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Як повідомляв УНІАН, раніше приватна американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки російських військових маневрів поблизу українсько-білоруського кордону. Знімки зроблено напередодні оголошених Росією і Білоруссю спільних навчань "Союзна рішучість-2022", що відбудуться 10-20 лютого, і спрямованих на "тренування для відбиття нападу на південні кордони" їхнього альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого тижня назвав російські маневри в Білорусі найбільшим російським розгортанням у цьому районі з часів холодної війни.

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