Напад у середу, перший великий замах на європейського політичного лідера за понад 20 років, підкреслив глибокі політичні розбіжності в словацькому суспільстві.

Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стабільний, і він одужує, повідомили в понеділок лікарі, які його лікують, оскільки він відновлюється після чотирьох куль, отриманих під час замаху минулого тижня.

Напад у середу, перший великий замах на європейського політичного лідера за більш ніж 20 років, підкреслив глибокі політичні розбіжності в словацькому суспільстві, пише Reuters.

"Після сьогоднішнього засідання медичної комісії стан пацієнта стабільний. Він клінічно покращується, спілкується, і його запальні маркери поступово зменшуються. Прем'єр-міністр залишається під нашою опікою", - ідеться в повідомленні лікарні в центральному словацькому місті Банська-Бістриця на своїй сторінці у Facebook.

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Замах на Фіцо - деталі

Віцепрем'єр Роберт Калінак заявив у неділю, що життю Фіцо більше не загрожує безпосередня небезпека, хоча його стан усе ще надто серйозний, щоб його можна було перевести в лікарню в столиці Братиславі.

Тим часом міністр внутрішніх справ Матуш Сутай Есток заявив у неділю, що було створено слідчу групу, яка з'ясує, чи діяв підозрюваний наодинці, як спочатку передбачалося.

71-річний підозрюваний, якого прокуратура впізнала як Юрай С., є колишнім охоронцем торгового центру і автором трьох збірок віршів. Слідчі спробують визначити, чи входив він до групи людей, які підбурювали один одного до вбивства, сказав Есток.

Одним із чинників, що вказують на причетність інших осіб, було те, що інтернет-повідомлення підозрюваного було видалено за дві години після замаху, але не підозрюваним і, найімовірніше, не його дружиною, сказав він.

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