Невдалий замах на Дональда Трампа став топ-темою не лише у США, але й у світі. Бо, власне, геополітична ситуація в усьому світі від США й залежить. Куля, випущена з батьківської гвинтівки 20-річним Томасом Меттью Круксом, може стати доленосною для Штатів. Адже влучання у голову Трампу гарантовано виводило б його з передвиборчих перегонів, а ось так як зараз – лише незначне поранення – піднімає ще вище його шанси на перемогу. Але все не так просто.

Безумовно, Трамп та його команда витискають максимум з цього випадку, постійно натякаючи (а подекуди й прямо заявляючи), що в усьому винен Байден. І версії різняться від зовсім конспірологичних, що сам Джо Байден нібито й замовив кілеру Трампа, до більш поміркованих - що Секретна служба, яка охороняє як президента, так і кандидата, "навмисно" не побачила хлопця з рушницею на даху.

Навіть те, що Байден сам подзвонив Трампу зі словами співчуття та наказав посилити його охорону, конспірологів не переконує. Бо трампівський штаб й далі витискатиме з них максимум, намагаючись зберегти "свіжість відчуттів" для аудиторії до листопада. Що, втім, буде дуже складно зробити. Адже майже гарантовано, що це не останній такий "чорний лебідь" у США.

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Трамп вже фактично святкує перемогу. Так, в протрампівському сегменті популярним стало показувати прогнози букмекерів, які підняли шанси опозиціонера до максимальних показників за весь час передвиборчої кампанії.

Але поки що немає прийнятної соціології з рейтингами після невдалого замаху. А щоб вона була дійсно репрезентативною, потрібно почекати хоча б два тижні, щоб пройшов перший шок та стало зрозуміло, який довгостроковий вплив матиме ця подія.

Наприклад, нещодавній замах на словацького прем’єра Фіцо не призвів до зростання рейтингів його партії на виборах до Європарламенту, де він втратив позиції й депутатські місця. Якби замах стався за день до виборів, то ефект був би інакшим, а так – за пару тижнів люди просто "забули" про те, що у прем’єра стріляли.

Цікаво, що попри оцінки ЗМІ та букмекерів, у самого Байдена наполягають, що саме він стане головним бенефіціаром невдалого замаху. Ні, мова не про перемогу у виборах, а про те, що "тепер точно не до зміни кандидата" у Демократичній партії. Якась дивна логіка, адже тепер навпаки потрібно заміняти "токсичного" кандидата, якого цілий ряд ЗМІ, хай і не прямо (транслюючи думки конгресменів), але звинувачує у спробі вбивства свого опонента.

Судячи з усього, Байден дійсно зміг дещо посилити свої позиції в середині партії. Але це, вочевидь, ще не кінець історії, бо час до ключового з’їзду Демпартії, де офіційно повинні висунути кандидата, ще є (він відбудеться на початку серпня). Для країни, де стріляти у політиків давня традиція ще з часів Лінкольна, та з огляду на найвищій стан нетерплячості між республіканцями та демократами, то "чорних лебедів" може статися ще багато. А заміна кандидата від демократів "обнуляла" б всі трампівські наративи проти Байдена. Втім, поки що маємо що маємо.

Але головне для нас інше. Що дозволить Байдену "перегорнути шахову дошку" й перемогти Трампа, який зараз має найсильніші позиції після невдалого замаху та переможних дебатів? Вірно – перемога у війні. Лише "герой війни" зможе перемогти на виборах "кандидата-жертву".

Головна складність у тому, що сам Байден - це давній та впертий "деескалатор", який боїться робити будь-які різкі кроки в бік РФ. Але, схоже, перемога американської зброї в руках українців стає для нього майже єдиним шансом на те, щоб зберегти президентську посаду. А для цього потрібно "розв’язати руки" українським військовим та забути про цю безперервну "деескалацію", яка є лише "вмиротворенням агресора".

Чи готовий Байден виграти війну та вибори – побачимо вже найближчим часом, адже кон’юнктура буквально змушує його до дій. Або до зняття своєї кандидатури з виборів. І саме невдалий постріл Томаса Меттью Крукса з батьківської гвинтівки стає каталізатором цього процесу.