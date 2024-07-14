Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у травні пережив замах на своє життя, заявив, що сценарії замахів на нього і на Дональда Трампа вкрай схожі.
У пості на Facebook він заявив, що обидва сценарії замахів - "як під копірку".
"Політичні противники Трампа намагаються закрити його, а коли їм це не вдається, вони так розлючують громадськість, що якийсь бідолаха бере в руки зброю. І тепер ми побачимо розмови про необхідність примирення, умиротворення і прощення...", - написав Фіцо.
Словацький прем'єр заявив, що нападнику на Трампа "достатньо було б прочитати словацькі ЗМІ, щоб з'явилося бажання "навести лад" із непокірним колишнім президентом США".
Замах на Дональда Трампа - що відомо
Як раніше писав УНІАН, замах на Трампа стався під час виступу в Пенсільванії. Пострілом він був поранений у вухо. У політика стріляли з гвинтівки AR-15. Ця напівавтоматична гвинтівка у військовій версії з калібром 5.56 і автоматичним вогнем відома як M16.
У Росії вже знайшли в цьому замаху "український слід". Так, сенатор від окупованого Криму Цеков закликав США розглянути версію причетності українських спецслужб до інциденту. Причиною нібито було те, що експрезидент не подобався Україні.