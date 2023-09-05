Генерал Сергій Суровікін, якого вважали союзником ватажка найманців Євгена Пригожина, знову з'явився на публіці.

Високопоставлений російський генерал Сергій Суровікін, якого затримали після заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, вільний. Це сталося через кілька днів після смерті "кухаря Путіна".

Видання The New York Times пише, що генерал Сергій Суровікін, якого вважали союзником Пригожина і який отримав прізвисько "Генерал Армагеддон" за свою жорстоку тактику в Сирії, зник з поля зору в червні після заколоту ПВК "Вагнера".

Американські офіційні особи стверджують, що генерал заздалегідь знав про повстання, і через кілька годин після його початку російська влада опублікувала відео, на якому збентежений генерал Суровікін закликає найманців відступити.

Відео дня

Американські чиновники заявили, що, хоча Суровікін, здається, був звільнений з-під варти, залишається незрозумілим, чи зберігаються будь-які обмеження на його рух чи інші обмеження, введені російською владою. Генерал Суровікін був звільнений через кілька днів після того, як Пригожин загинув в авіакатастрофі, повідомив чоловік, близький до Міноборони Росії.

Генерал поки зберіг своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але ніяких кар'єрних перспектив у нього більше немає, сказав співрозмовник агентства. Минулого місяця російські державні новини повідомили, що генерал Суровікін був офіційно відсторонений від посади голови повітряно-космічних сил Росії.

У понеділок генерал Суровікін вперше після червневого заколоту з'явився на фотографії, опублікованій в соціальних мережах новинним виданням, яким керує Ксенія Собчак. На фотографії генерал в цивільному, в темних окулярах, капелюсі і сорочці йде по вулиці поруч з дружиною перед стіною, оповитою плющем.

"Генерал Сергій Суровікін живий, здоровий, вдома з сім'єю в Москві", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі, пов'язаному з Собчак.

Олексій Венедиктов, який очолював ліберальну радіостанцію "Ехо Москви", пізно ввечері в понеділок написав, що генерал Суровікін перебуває вдома зі своєю сім'єю.

"Він перебуває у відпустці і знаходиться в розпорядженні Міноборони", - написав пан Венедиктов у своєму Telegram-каналі.

Куди пропав Суровікін - історія "генерала Армагеддон"

З жовтня по січень генерал Суровікін був найвищим російським офіцером, який керував операціями в Україні. Він курирував виведення російських військ з Херсона і перехід до оборонної стратегії, яка включала будівництво так званої "Лінії Суровікіна", яка перешкоджала українським силам в їх контрнаступі"

Пригожин знав генерала Суровікіна, тому що бійці "Вагнера" служили в Сирії в складі російських військ, коли він був командувачем. Лідер найманців високо оцінив призначення генерала в минулому році, назвавши його легендарною фігурою і найбільш здібним командиром в російській армії.

Але в січні Кремль відсторонив генерала Суровікіна, призначивши начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова командувачем, який курирує російські сили в Україні. Ця зміна ознаменувала початок втрату влади Пригожина, який незабаром зіткнувся з генералом Герасимовим і російським міністром оборони Сергієм Шойгу, оскільки сили "Вагнера" зазнали значних втрат, намагаючись взяти українське місто Бахмут.

Ця напруженість в кінцевому підсумку призвела до того, що Пригожин почав короткочасний заколот, який, за його словами, був спрямований на усунення двох керівників Російської оборони, а не на повалення президента Володимира Путіна.

У липні, коли виникли чутки про затримання генерала Суровікіна, головний депутат, який очолює комітет російського парламенту з оборони, повідомив репортеру, що генерал "відпочиває".

Пригожин загинув 23 серпня, коли приватний літак, що перевозив його та інших лідерів"Вагнера" з Москви в Санкт-Петербург, розбився в Тверській області Росії. Офіційні особи США заявили, що підозрюють, що причиною аварії став вибух на борту літака.

Кремль назвав припущення Заходу про причетність Путіна до цієї події "абсолютною брехнею".

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