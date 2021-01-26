Навального заарештували до 15 лютого.

Російського опозиціонера Олексія Навального, найімовірніше, не звільнять до закінчення президентського терміну Володимира Путіна в 2024 році.

Такий прогноз дав колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов в ефірі каналу "Україна 24".

Він вважає, що соціальний протест в Росії є більш небезпечним, ніж останнє розслідування Навального про Путіна, і влада РФ це розуміє.

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"Тому головні зусилля будуть спрямовані на те, щоб не виникало союзу між лібералами і лівими, які можуть соціалізувати порядок денний", - зазначив екс-депутат.

На його думку, Навальному ніяких гарантій ніхто не дає, а якби давав, то в них неможливо вірити, але є раціональне пояснення його поверненню.

"Якщо Путін почав Навального труїти, то що заважає йому дотруїти його на Заході або, якщо він буде на свободі, в Росії, якщо вже і так негативні реакції від усіх світових лідерів отримані. Таким чином справу можна довести до кінця. Мабуть, єдиним місцем, де це не буде відбуватися, є, власне, російська в'язниця, тому що це буде занадто очевидно. І люди, відповідно, будуть нести за це відповідальність. Я думаю, до кінця терміну Путіна, до 2024 року, Навальний не вийде. Я сподіваюся, що його звільнять, але я не бачу до цього ніяких передумов", - вважає Пономарьов.

Що відомо про затримання й арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

23 січня в Росії пройшли масові протести на підтримку опозиціонера.

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Автор: Юрій Годован