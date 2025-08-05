Гельсінкі підуть іншим шляхом для надання допомоги.

На даному етапі Фінляндія не братиме участі в передачі допомоги Україні через новий інструмент НАТО, який передбачає придбання озброєнь у Сполучених Штатів Америки.

Як пише фінське видання Yle, таку заяву зробив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен. Він зазначив, що Гельсінкі зосередилися на закупівлі продукції за іншою програмою.

"Ми виділили свої ресурси на внутрішню промислову програму, в рамках якої замовляємо продукцію для України у наших компаній по всій Фінляндії", – пояснив Хяккянен.

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За його словами, країна розробляла програму спільно з Україною так, щоб вона надала максимальну допомогу. І у Фінляндії вважають важливим, щоб цю ініціативу підтримали інші держави.

"Ми, як і раніше, дуже рішуче й енергійно підтримуємо Україну, але тепер ми робимо ставку на продукцію вітчизняних підприємств", – додав він.

Хяккянен також підкреслив, що інші країни розуміють позицію Гельсінкі, враховуючи, що Фінляндія межує з Росією. І там хочуть просувати розвиток вітчизняного підприємництва, тому що воно не тільки підтримає Україну, а й сприятиме зміцненню оборонної промисловості країни та її обороноздатності.

Допомога Україні: інші новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Швеція, Норвегія та Данія виділили понад 500 млн доларів на придбання зброї для України у Сполучених Штатів Америки. Програма реалізовуватиметься під координацією з НАТО через Prioritised Ukraine Requirement List.

Reuters писало, що Німеччина поставить Україні ще кілька систем Patriot. Через два-три місяці також буде передано додаткові компоненти системи.

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