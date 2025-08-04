За його словами, у голові Путіна відбувається щось "хворе та викривлене".

Найближчим часом одразу декілька країн можуть оголосити про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України

Як розповів у етері Newsmax посол Сполучених Штатів Америки у НАТО Метью Вітакер, кілька тижнів тому президент Дональд Трамп доручив йому координувати продаж американської зброї союзникам по НАТО, щоб потім передати її Україні:

"У найближчі тижні ми досягнемо значних результатів, працюючи над цим питанням з людьми, які фактично займаються перевезенням вантажів. Я думаю, ви знаєте, що ми маємо на увазі важливу, сучасну, найсучаснішу зброю, яку ми продаватимемо нашим європейським союзникам і які будуть використовуватися на передовій в Україні. В кінцевому підсумку ми повинні зупинити вбивства, це найважливіше".

На думку Вітакера, кремлівський правитель Путін не хоче змагатися з армією Сполучених Штатів Америки, яка зараз є "найпотужнішою у світі". "Неможливо зрозуміти, що відбувається в голові Володимира Путіна, бо це щось хворе, викривлене і, ймовірно, нелогічне", - додав посол.

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В коментарі Reuters він зазначив, що найближчими тижнями одразу декілька країн повідомляють про виділення коштів для закупівлі американського озброєння і боєприпасів для українського війська.

США продаватимуть зброю для України

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп заявив, що Америка продаватиме нову зброю НАТО, а союзники передаватимуть ці озброєння Україні.

Згодом Державний секретар Марко Рубіо зазначив, що Вашингтон закликає союзників по НАТО передавати українській армії зброю зі своїх запасів, а натомість замовляти нову продукцію в американських компаній.

Німеччина одразу заявила, що готова взяти на себе лідерство в цій ініціативі, однак іншим країнам також варто швидко підключитися та допомогти Україні.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди передадуть Україні пакет допомоги в розмірі 500 мільйонів євро, до якого увійдуть ракети для системи Patriot.

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