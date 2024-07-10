Соратник кремлівського диктатора Володимира Путіна хоче знищити Україну за будь-якого розкладу.

Колишній президент РФ, чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав готуватися до повного захоплення України після підписання миру з Києвом.

У своєму Telegram-каналі Медведєв задається "риторичним питанням": чи піде Київ на переговори з Кремлем. При цьому колишній лідер РФ ображає президента України Володимира Зеленського, але визнає, що такий сценарій практично нереальний, зокрема через те, що Захід підтримує Україну. Однак, на думку Медведєва, у разі обрання іншого президента США можуть мати місце "нові ноти в рішучості" української еліти, яка "може почати переговори, поставивши військові дії на паузу".

"Питання в тому, чи вигідно це Росії? Вважаю, що категорично ні. Наша країна на різноманітних майданчиках неодноразово заявляла про готовність повернутися до переговорів тільки на наших же умовах. Вони прості - визнання результатів СВО, зафіксованих у Конституції Росії, і відмова від прийому України в Альянс. Востаннє про це сказав Президент Росії, виступаючи в МЗС", - написав Медведєв.

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За його словами, Україна відкинула цю "пропозицію". Водночас заступник голови Радбезу РФ заявив, що навіть у разі прийняття умов Кремля, країні-агресору потрібно бути "максимально обережною", а таке потенційне перемир'я називає капітуляцією Києва.

До обережності за такого сценарію він закликає через те, що самі переговори до моменту "явно вираженого наміру" Києва погодитися на умови РФ будуть, як стверджує Медведєв, перепочинком для України для відновлення сил.

Другий аргумент Медведєва полягає в тому, що навіть у разі обіцянок Києва відмовитися від вступу до НАТО, це "ні до чого" не призведе. У третьому пункті своїх міркувань соратник кремлівського диктатора заявляє: навіть у разі позитивного (для РФ) питань щодо не вступу України в НАТО та іншого, у Києві швидко почнеться новий майдан.

"Він змете нинішню хунту і приведе до влади ще більш радикальну. І ось тоді, як не дивно, можуть скластися умови для переговорів, включно з питанням капітуляції. Допомагати явним екстремістам західному Альянсу буде набагато складніше. До того ж доведеться відкрито визнати, що сотні мільярдів грошей їхніх платників податків пішли прахом. І Вашингтон із товаришами примусить нацистів у Києві до визнання підсумків війни", - написав Медведєв.

Він упевнений, що за такого вигаданого ним розкладу в Україні буде створено "помірний політичний режим", але і це не буде кінцем військової операції Росії.

"Навіть підписавши папери і прийнявши поразку, частина радикалів, що залишилася, після перегрупування сил рано чи пізно повернеться до влади, натхненна західними ворогами Росії. І тоді настане час остаточно розчавити гадину. Вбити довгий сталевий цвях у кришку труни (України - УНІАН). Знищити залишки його кривавої спадщини і повернути землі, що залишилися, в лоно землі руської", - заявляє Медведєв.

Але і після цього, за його словами, вороги Росії нікуди не подінуться.

"Вони будуть збирати сили і чекати нового зручного приводу для знищення нашої країни. Ми повинні бути готові до майбутніх битв для захисту вітчизни", - підсумував заступник голови Радбезу.

Інші маячні заяви Медведєва

Колишній президент РФ, чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв опублікував фейкову мапу Росії, де територія України "у складі" країни-арессора. "Географічний" малюнок він розмістив у своєму Telegram-каналі в день Росії, який відзначається після розпаду СРСР.

Зокрема, Медведєв розмістив 26-секундне відео з картою, яка "вкривається" російським триколором аж до Польщі, а Україна на малюнку окремо (як держава) не позначена. На цьому ролику національні російські кольори - білий, червоний, синій - розповзаються під гімн РФ.

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