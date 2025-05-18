Політик розкрив, про що вони говорили.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс прокоментував особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Ввечері політик опублікував в мікроблозі X фотографію з переговорів, які відбулися після інавгураційної меси нового Папи Римського Льва XIV у Ватикані. Також на зустрічі був присутній Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо:

"Наші країни поділяють мету припинення непотрібного кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів про припинення вогню і встановлення тривалого миру".

Конфлікти між Зеленським і Венсом

Нагадаємо, наприкінці лютого між Дональдом Трампом, його віцепрезидентом та українським лідером сталася публічна сварка у Білому домі.

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Конфлікт виник через звинувачення Венса на адресу Зеленського в невдячності за підтримку Сполучених Штатів Америки, а також через розбіжності щодо стратегії припинення війни з Росією.

Ця суперечка призвела до скасування спільної пресконференції та підписання угоди про корисні копалини. Команда Трампа активно критикувала президента України, закликаючи його вибачитися перед Трампом.

Зеленський пізніше заявив, що Трамп живе у світі дезінформації, а його віцепрезидент "якимось чином виправдовує дії Путіна".

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