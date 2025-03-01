Представники чинного уряду і потенційно наступний канцлер Німеччини мають однакове бачення ситуації з Україною.

Після сварки Зеленського з Трампом лідери Німеччини запевнили Україну у своїй подальшій підтримці.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Тому ми працюємо над спільним шляхом до міцного та справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину – і на Європу", – повідомив офіційний твітер-акаунт канцлера Олафа Шольца.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок написала в Х, що "Україна не самітня".

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"Німеччина разом з нашими європейськими союзниками стоїть разом з Україною – і проти російської агресії. Україна може спиратися на непохитну підтримку Німеччини, Європи та інших країн. Їхній захист демократії та їхній пошук миру та безпеки так само наші", – написала вона.

Лідер німецького блоку партій ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який, ймовірно, стане наступним канцлером Німеччини після формування парламентської коаліції, теж висловив підтримку Україні.

"Шановний Володимире Зеленський, ми стоїмо з Україною у часи добрі і часи випробувань. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні", – написав він у соцмережі Х.

Реакція світу на сварку Зеленського і Трампа

Як писав УНІАН, європейські лідери висловили підтримку Україні і її президенту Володимиру Зеленському після скандалу в Овальному кабінеті Білого дому. Верховний представник ЄС в іноземних справах Кая Каллас зокрема пообіцяла посилення європейської підтримки для Києва.

Тим часом усе більшої популярності набуває теорія про те, що сварку із Зеленським президент США влаштував навмисно. Цієї думки тримаються не лише деякі журналісти, але навіть американські політики з демократичного табору.

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