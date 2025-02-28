В Європі хочуть, аби Україна мала змогу продовжувати спротив агресору.

Події в Овальному кабінеті Білого дому засвідчили, що вільному світу потрібен новий лідер. Про це на платформі Х написала верховний представник ЄС в іноземних справах Кая Каллас.

"Україна - це Європа! Ми стоїмо на боці України", – написала вона.

Очільниця європейської дипломатії пообіцяла посилення підтримки України, щоб українці могли продовжувати опір агресору.

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"Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Від нас, європейців, залежить, чи прийняти цей виклик", – додала Каллас.

Реакція світу на сварку Зеленського і Трампа

Як писав УНІАН, в Європі обурені поведінкою президента і віце-президента США під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі. Багато європейських лідерів вже висловили підтримку Зеленському в публічних заявах. Чиновники нижчого рівня висловлюються ще жорсткіше, називаючи нове керівництво США "неврівноваженим".

Дехто з журналістів, які були присутні в Овальному кабінеті під час сварки, висловили припущення, що конфлікт був зрежисований Трампом, аби послабити Зеленського перед переговорами з РФ.

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