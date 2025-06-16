Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися у квітні у Ватикані під час похорону Папи Франциска.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським під час саміту "Великої сімки" в Канаді. Про це повідомляє Axios із посиланням на свої джерела.

"Чиновник Білого дому повідомив пізно ввечері в неділю, що Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президентом Мексики Клаудією Шейнбаум під час саміту", - зазначає видання.

Також повідомляється, що вперше в заході візьмуть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба.

Відео дня

Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися у квітні у Ватикані під час похорону Папи Франциска.

Відносини Зеленського і Трампа

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на саміті G7 хоче обговорити з Дональдом Трампом санкційний пакет сенатора Ліндсі Грема.

Тим часом ЗМІ писали, що на майбутньому саміті НАТО в Гаазі організатори ретельно планують протокол, щоб не допустити конфліктів президента США Дональда Трампа з іншими лідерами. Зокрема, взаємодія між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським буде обмежена через ризик публічної сварки.

Також не буде жодних зустрічей Контактної групи з питань оборони України, яка координує військову допомогу Заходу Києву, або "коаліції охочих" - англо-французької ініціативи з контролю за припиненням вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: