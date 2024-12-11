За словами голови ОП, важливо, аби США зрозуміли та почули Україну у питанні завершення війни.

Після того, як президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі, є розуміння того, що новообраний американський лідер точно бажає зупинити війну в Україні. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

Глава ОП наголосив, що Трамп хоче закінчити війну справедливим миром. За його словами, для США наразі підтримати диктатуру є неможливим рішенням. Єрмак підкреслив, що зустріч трьох президентів у Парижі (Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Еммануеля Макрона - УНІАН) стала відповіддю на брехню російської пропаганди про те, що "Україна не хоче миру".

Політик зауважив, що радий, що Зеленський вже другий раз зустрівся з новим президентом США, який з повагою ставиться до України.

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Крім того, Єрмак додав, що наразі важливо, аби плани та кроки, які буде робити нова адміністрація президента США, були спільними.

"Щоб вони почули нас, щоб вони дійсно - а це не просто - дуже швидко могли отримати всю інформацію за три роки, могли отримати від перших вуст інформацію, що відбувається сьогодні на фронті, всі ризики всіх цих розмов про якийсь cease-fire (Угода про припинення війни на певний час, щоб можна було укласти постійну угоду про припинення війни - УНІАН), просто cease-ire, без будь-яких гарантій. Чітко розуміли нашу позицію щодо гарантій, тому що для нас дуже важливо закінчити цю війну справедливим миром, мати дуже сильні юридичні і робочі гарантії, тому що в нашому, на жаль, досвіді всі гарантії, які ми мали до цього моменту не забезпечили нас дійсно безпекою, тому що сталася ця війна", - сказав голова ОП.

Єрмак підкреслив, що підготовчі консультації з командою нового президента США відбуваються ще до інавгурації і це, за його словами, є добрим фактором, адже дає можливість сторонам після 20 січня одразу працювати з конкретними темами. Водночас головною темою є припинення цієї війни, проте припинення саме на умовах справедливого миру, підсумував політик.

"Це я вважаю, що на умовах України. Тому що все, чого потребує Україна, - це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І про це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир", - відзначив Єрмак.

За його словами, всі "червоні лінії" у переговорах є в Конституції України.

Зустріч Зеленського і Трампа у Парижі - що відомо

Як писав УНІАН, 7 грудня у Парижі відбулася зустріч новообраного президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського. Політики обговорили повномасштабну війну в Україні та можливість її закінчення.

Водночас сам Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що президент України зацікавлений у припиненні вогню у своїй країні. Республіканець зазначив, що наразі розробляє концепцію припинення вогню в Україні.

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