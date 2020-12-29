Землетрус спричинив значні руйнування, зокрема і в Загребі, там повалено дахи, фасади будівель, деякі будинки зруйновані вщент.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття постраждалим у Хорватії в зв'язку з потужним землетрусом, що стався сьогодні.

Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.

"Глибоко співчуваю нашим хорватським друзям через потужний землетрус у 6,3 бали з епіцентром біля міста Петріня, який призвів до значних руйнувань і пошкоджень. Мої щирі співчуття постраждалим. У цю трагічну мить Україна разом із дружньою нам Хорватією", - зазначив міністр.

Землетрус у Хорватії: що відомо

29 грудня у в Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у місті Петріня, розташованому за 50 км від Загреба.

Повідомлялося про загибель 12-річної дівчинки.

Водночас у Загребі внаслідок землетрусу зазнала незначних пошкоджень будівля українського посольства, але українські дипломати не постраждали.

28 грудня у цьому ж районі також був зафіксований землетрус - магнітудою 5,2.

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Автор: Віталій Саєнко