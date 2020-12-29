Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття постраждалим у Хорватії в зв'язку з потужним землетрусом, що стався сьогодні.
Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.
"Глибоко співчуваю нашим хорватським друзям через потужний землетрус у 6,3 бали з епіцентром біля міста Петріня, який призвів до значних руйнувань і пошкоджень. Мої щирі співчуття постраждалим. У цю трагічну мить Україна разом із дружньою нам Хорватією", - зазначив міністр.
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Землетрус у Хорватії: що відомо
29 грудня у в Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у місті Петріня, розташованому за 50 км від Загреба.
Повідомлялося про загибель 12-річної дівчинки.
Водночас у Загребі внаслідок землетрусу зазнала незначних пошкоджень будівля українського посольства, але українські дипломати не постраждали.
28 грудня у цьому ж районі також був зафіксований землетрус - магнітудою 5,2.
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