У Хорватії внаслідок землетрусу постраждало українське посольство
Водночас українські дипломати не постраждали.
У Хорватії внаслідок землетрусу зазнала незначних пошкоджень будівля українського посольства у Загребі.
На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 балаПро це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"За інформацією посольства України в Хорватії, 29 грудня за 60 км від Загреба було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,3. Стихійне лихо було відчутно по всій країні. В епіцентрі землетрусу завдано значної шкоди будівлям і комунікаціям. Будівля українського посольства також зазнала незначних пошкоджень. Співробітники не постраждали", - зазначив Ніколенко.
Також він повідомив, що наявність українських громадян серед постраждалих перевіряється.
Зараз посольство України в Хорватії відкрило «гарячу лінію», на яку українські громадяни можуть звертатися за допомогою: +385916051010.
"Рекомендуємо громадянам України, які перебувають в Хорватії, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів про розвиток сейсмологічної ситуації. У разі повторних поштовхів слід невідкладно залишити будівлі, не користуватися ліфтом, уникати перебування біля ліній електропередач та дерев", - додав речник МЗС.
Землетрус у Хорватії
- У хорватському місті Петріня, розташованому за 50 км від Загреба, стався землетрус магнітудою 6,4.
- Німецький науково-дослідний центр з геологічних наук GFZ повідомив, що землетрус відбувся на глибині 10 км.
- Вчора, 28 грудня, у районі міста Петріня також був зафіксований землетрус магнітудою 5,2.
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