У Хорватії внаслідок землетрусу постраждало українське посольство

Водночас українські дипломати не постраждали.

Наявність українських громадян серед постраждалих перевіряється / фото REUTERS

У Хорватії внаслідок землетрусу зазнала незначних пошкоджень будівля українського посольства у Загребі.

Читайте також На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 балаПро це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За інформацією посольства України в Хорватії, 29 грудня за 60 км від Загреба було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,3. Стихійне лихо було відчутно по всій країні. В епіцентрі землетрусу завдано значної шкоди будівлям і комунікаціям. Будівля українського посольства також зазнала незначних пошкоджень. Співробітники не постраждали", - зазначив Ніколенко.

Також він повідомив, що наявність українських громадян серед постраждалих перевіряється.

Зараз посольство України в Хорватії відкрило «гарячу лінію», на яку українські громадяни можуть звертатися за допомогою: +385916051010.

"Рекомендуємо громадянам України, які перебувають в Хорватії, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів про розвиток сейсмологічної ситуації. У разі повторних поштовхів слід невідкладно залишити будівлі, не користуватися ліфтом, уникати перебування біля ліній електропередач та дерев", - додав речник МЗС.

Землетрус у Хорватії