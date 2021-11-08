В результаті пильності одного з водіїв був затриманий 61-річний викрадач дівчини.

У США в штаті Кентуккі популярний у TikTok жест врятував життя викраденій 16-річній дівчині.

З викрадачем, 61-річним Джеймсом Бріком, вона проїхала кілька Штатів, повідомляє NBC News.

Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що в авто Toyota сріблястого кольору на задньому сидінні сидить дівчина, і показує популярний серед "тіктокерів" жест - він означає прохання про допомогу при домашньому насильстві.

Читайте такожМолода TikTok-блогерка загинула при зйомці нового ролика (відео)Той, хто зателефонував до екстреної служби, простежив за машиною, в якій перебувала дівчина. Цим він допоміг слідчим перехопити авто на дорозі.

У Брика в телефоні знайшли "зображення неповнолітньої в сексуальній манері". Його звинуватили в незаконному позбавленні волі людини, а також у зберіганні сексуальних матеріалів з неповнолітніми.

Який жест показувала викрадена?

Дівчина показувала долоню, а потім згинала великий палець і стискала її в кулак. Цей жест означає "насильство вдома" або "мені потрібна допомога".

Раніше компанія BT Group з Великобританії створила сервіс, який повинен захистити жінок, що прогулюються наодинці. Творці програми розповіли, що зайнялися його розробкою після справи про вбивство Сари Еверард.

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Автор: Ольга Робейко