Бортпровідник викликав поліцію, яка затримала жінку відразу після приземлення у Манчестері, оскільки пасажирка продовжувала агресувати.

Поліція аеропорту Манчестера заарештувала 50-річну жінку, яка поводилася агресивно та неадекватно під час польоту рейсом авіакомпанії easyJet з Белфаста. Пасажирка вигукувала расистські образи на адресу інших мандрівників, що викликало напруження та обурення, пише Manchester Evening News.

Очевидці повідомляють, що ситуація загострилася в середині польоту. За словами 44-річної Шони Корр, жінка робила "жорстокі та расистські" коментарі, зокрема щодо мусульман та українців.

"Її мова була неприпустимою. Мені дуже шкода пари з дітьми, які сиділи поруч", - розповіла Шона.

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На записі з літака видно, як інші пасажири намагалися зупинити жінку, вимагаючи припинити образи. Стюард втрутився, попередивши її про виклик поліції, якщо агресивна поведінка триватиме. Попри це, жінка продовжувала лаятися та кричати.

Інцидент завершився після приземлення літака в Манчестері: поліція зайшла на борт і затримала жінку. Також Шона зазначила, що жінка вкрала чіпси Tayto, відмовившись за них платити.

Представник авіакомпанії easyJet прокоментував подію:

"Наш екіпаж навчений ефективно реагувати на такі ситуації, щоб забезпечити безпеку пасажирів і команди. Хоча подібні випадки трапляються рідко, ми їх не толеруємо та завжди діємо відповідно".

Поліція Великого Манчестера підтвердила, що близько 20:50 17 січня їм повідомили про жінку, яка поводилася агресивно на борту літака. 50-річну пасажирку було затримано за підозрою у перебуванні в нетверезому стані на борту. Вона наразі перебуває під вартою для допиту.

Інші інциденти з українцями за кордоном

Як писав УНІАН, у Польщі театр образив українку, яка пережила окупацію. Йдеться про українську ілюстраторку Дар'ю Зименко. За її словами, організатори читання, на які запросили жінку, не мали на меті нагадати світу про злочини окупантів, а закликати до примирення "братніх народів".

Також повідомлялось, що у Німеччині 19-річний афганець із ножем напав на українку, внаслідок чого вона отримала серйозні поранення. За даними поліції, злочинець і жертва не були знайомі один з одним.

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