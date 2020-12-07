У список також потрапили всі працюючі мами світу.

Financial Times назвав 12 найвпливовіших жінок 2020 року.

Читайте такожУкраїнські Амазонки. Як змінюють армію жінки в погонахВидання вибирало з кандидатур, які запропонували читачі.

У список потрапило понад 12 осіб, які боролися з кризами і звертали увагу на важливі проблеми сучасності:

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, яка оперативно відреагувала на загрозу коронавірусу

Провідна вчена німецької компанії BioNTech, яка разом з Pfizer розробила вакцину від COVID-19 Озлем Тюречі

Віце-президент США Джо Байдена Камала Харріс

Білоруський національний лідер Світлана Тихановська

Американський політик Стейсі Абрамс провела успішну кампанію демократів у штаті Джорджія

Всі працюючі мами світу

Президентка Тайваню Цай Інвень зробила економіку країни однією з найсильніших цього року

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка оперативно відреагувала на загрозу коронавірусу

Нещодавно померла суддя Верховного Суду США Рут Бейдер Гінзбург

Депутат Палати представників Олександрія Окасіо-Кортес

Міністр охорони здоров'я індійського штату Керали К. К. Шайладжа

Американська співачка Тейлор Свіфт

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Автор: УНІАН