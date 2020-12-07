Вказується, що ці жінки боролися з кризами і звертали увагу на важливі проблеми сучасності / Financial Times

Financial Times назвав 12 найвпливовіших жінок 2020 року.

Читайте такожУкраїнські Амазонки. Як змінюють армію жінки в погонахВидання вибирало з кандидатур, які запропонували читачі. 

У список потрапило понад 12 осіб, які боролися з кризами і звертали увагу на важливі проблеми сучасності:

  • Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, яка оперативно відреагувала на загрозу коронавірусу
  • Провідна вчена німецької компанії BioNTech, яка разом з Pfizer розробила вакцину від COVID-19 Озлем Тюречі
  • Віце-президент США Джо Байдена Камала Харріс
  • Білоруський національний лідер Світлана Тихановська
  • Американський політик Стейсі Абрамс провела успішну кампанію демократів у штаті Джорджія
  • Всі працюючі мами світу
  • Президентка Тайваню Цай Інвень зробила економіку країни однією з найсильніших цього року
  • Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка оперативно відреагувала на загрозу коронавірусу 
  • Нещодавно померла суддя Верховного Суду США Рут Бейдер Гінзбург
  • Депутат Палати представників Олександрія Окасіо-Кортес
  • Міністр охорони здоров'я індійського штату Керали К. К. Шайладжа
  • Американська співачка Тейлор Свіфт

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Автор: УНІАН