Вказується, що ці жінки боролися з кризами і звертали увагу на важливі проблеми сучасності / Financial Times
Financial Times назвав 12 найвпливовіших жінок 2020 року.
Читайте такожУкраїнські Амазонки. Як змінюють армію жінки в погонахВидання вибирало з кандидатур, які запропонували читачі.
У список потрапило понад 12 осіб, які боролися з кризами і звертали увагу на важливі проблеми сучасності:
- Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, яка оперативно відреагувала на загрозу коронавірусу
- Провідна вчена німецької компанії BioNTech, яка разом з Pfizer розробила вакцину від COVID-19 Озлем Тюречі
- Віце-президент США Джо Байдена Камала Харріс
- Білоруський національний лідер Світлана Тихановська
- Американський політик Стейсі Абрамс провела успішну кампанію демократів у штаті Джорджія
- Всі працюючі мами світу
- Президентка Тайваню Цай Інвень зробила економіку країни однією з найсильніших цього року
- Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка оперативно відреагувала на загрозу коронавірусу
- Нещодавно померла суддя Верховного Суду США Рут Бейдер Гінзбург
- Депутат Палати представників Олександрія Окасіо-Кортес
- Міністр охорони здоров'я індійського штату Керали К. К. Шайладжа
- Американська співачка Тейлор Свіфт
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