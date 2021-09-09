Влада міста Лавленд виплатила 73-річній Карен Гарнер 3 мільйони доларів через поліцейську жорстокість.

Літня жінка, постраждала під час затримання в США, отримала велику компенсацію за зламану полісменами руку.

Про це повідомляє CBS.

Влада міста Лавленд в штаті Колорадо вирішила піти на мирову і врегулювала конфлікт, заплативши родині 73-річної Карен Гарнер 3 млн доларів.

Гарнери подали федеральний позов проти поліції Лавленду і самого міста після того, як їхню родичку травмували після походу в супермаркет у квітні 2021 року.

Читайте такожАмериканець кинув у поліцейських немовля, тікаючи від них (відео)Карен страждає від деменції й забула заплатити близько 14 доларів за покупку, після чого офіцери притиснули її патрульній машині й поклали обличчям на землю, що призвело до вивиху плеча, перелому руки й синців.

Пізніше в поліцейській дільниці, в якій жінку близько 6 годин тримали без надання медичної допомоги, офіцери переглядали відео затримання і сміялися. Потім троє фігурували в позові поліцейських звільнилися.

"Ми глибоко перепрошуємо Карен Гарнер та її родину за те, що їм довелося пережити в результаті цього арешту. Ми вживемо всіх заходів, щоб подібне не повторилося", — заявив мер Лавленда Стів Адамс після врегулювання суперечки.

Нагадаємо, раніше цього року поліція штату Північна Кароліна вбила багатодітного чоловіка при затриманні, в результаті чого в місті Елізабет-Сіті була оголошена надзвичайна ситуація.

Автор: Станислав Кожемякин