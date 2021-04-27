У штаті припускають, що можуть виникнути заворушення після публікації відео з місця події.

У Елізабет-Сіті, що у штаті Північна Кароліна (США), запровадили режим надзвичайної ситуації. Таке обмеження пов'язане з розслідуванням справи про вбивство поліцейськими афроамериканця.

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Як повідомляє 24 канал з посиланням на міську адміністрацію штату, там припускають, що можуть виникнути заворушення після публікації відео з місця події. Наразі невідомо, скільки триватиме режим надзвичайної ситуації.

"Щоб гарантувати необхідні заходи для захисту громадян під час громадських заворушень, ми вважаємо за потрібне оголосити режим надзвичайної ситуації в Елізабет-Сіті з 08:00 за місцевим часом 26 квітня", – йде мова у заяві.

За даними USA Today, трагедія трапилася 21 квітня, коли правоохоронці спробували вручити орден на арешт афроамериканцю Ендрю Брауну. Поліцейські вистрілили, коли той спробував втекти. Батько 7 дітей помер від вогнепального поранення в голову протягом декількох хвилин після пострілу.

Наразі відео інциденту є лише у правоохоронців.

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Автор: Вікторія Гордієнко