Загиблій дівчині було всього 16 років.

В американському місті Колумбус поліцейський, який приїхав на виклик, вистрілив у 16-річну темношкіру дівчину Макайю Брайант. Дівчина загинула на місці.

Загибла була прийомною дитиною в сім'ї Брайантів. Вона вела сторінки в ТікТок і Фейсбук. У своїх соцмережах вона публікувала відео про створення зачісок. За словами прийомної матері, Макайа була старанною ученицею в школі і мала хороші оцінки.

Що відомо про інцидент

Подія сталася 21 квітня. Поліцейський приїхав до будинку Брайантів на виклик про напад з ножем. За словами тітки загиблої, її племінниця посварилася з кимось із мешканців будинку і взяла в руки ніж, щоб захистити себе.

Після прибуття поліцейський наказав Макайї лягти, але вона не реагувала. Нагрудна камера зафіксувала момент смертельного пострілу в підлітка.

Після вбивства дівчини поліція Колумбія провела термінову конференцію.

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Автор: Катерина Пулатова