Зменшення ролі США в НАТО перегукується з планом військових ігор у Німеччині, - BI

Головна проблема полягає в тому, що станеться, якщо до завершення переходу виникне серйозна криза безпеки.

Коли лідери НАТО зустрінуться в Анкарі наступного тижня, очікується, що вони зосередяться на нагальному питанні всередині альянсу: як і як швидко Європа зможе взяти на себе відповідальність за власну оборону в міру скорочення військової ролі США на континенті. Про це пише видання Business Insider.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що необхідний "впорядкований перехід, бо ніхто - включаючи американців - не повинен бути зацікавлений у виникненні небезпечних прогалин у можливостях внаслідок неорганізованого виведення військ, які неможливо буде своєчасно компенсувати".

Зазначається, що ці прогалини в можливостях перебувають у центрі дискусії. Хоча європейські уряди збільшують видатки на оборону та розширюють військові можливості, багато хто визнає, що континенту знадобиться час, перш ніж він зможе замінити ключові американські активи. Головна проблема полягає в тому, що станеться, якщо до завершення переходу виникне серйозна криза безпеки.

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На початку цього року під час публічних військових навчань, що імітували напад Росії на Литву, було досліджено це питання, зосередивши увагу на реакції Берліна. Німеччина, як найбільша економіка Європи, логістичний центр НАТО для зміцнення східного флангу альянсу та країна, яка пообіцяла створити найпотужнішу звичайну армію на континенті, мала відігравати центральну роль у такій кризі.

Важливо, що ці військові навчання досліджували, як Берлін відреагує під тиском, чи зможе він взяти на себе провідну роль, якщо американська підтримка виявиться невизначеною, та які правові й політичні обмеження вплинуть на його вибір.

До кінця навчань Росія досягла своєї безпосередньої військової мети. Німеччина ж, тим часом, залишалася зосередженою на управлінні кризою, а не на зміні її ходу, що свідчить про те, що її головна проблема полягала у швидкості та характері ухвалення політичних рішень. Видання пише:

"Однією з центральних змінних у цій військовій грі була роль Сполучених Штатів. Сценарій, що розгортався після припинення вогню в Україні, передбачав, що адміністрація США сповнена рішучості уникнути втягнення у нову війну в Європі. Вашингтон, представлений колишнім американським дипломатом і представником НАТО Джеффом Ратке, спочатку відмовився обговорювати застосування пункту про колективну оборону НАТО після введення російських військ до Литви".

Зазначається, що відтоді питання про те, як швидко і в якій мірі Сполучені Штати будуть втягнуті в майбутню європейську кризу, стало більш актуальним.

Підготовка РФ до війни з НАТО

Раніше організатори щорічної конференції виробників та операторів дронів у Росії під назвою "Дронниця" заявили, що однією з головних цілей цьогорічної зустрічі є "підготовка до великої війни з НАТО".

На попередніх конференціях розглядалися питання вдосконалення підготовки російських операторів безпілотників, формування сил, що використовують безпілотники, та стратегії виправлення "помилок" у використанні дронів російськими військовими.

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