Матвій був першою дитиною пари Лукашенка і його подруги Абельської.

Олександр Лукашенко переховує в інтернаті старшого сина з аутизмом.

Про це йдеться у матеріалі головного опозиційного Telegram-каналу NEXTA.

Читайте такожБілоруса затримали за червоно-білу коробку від телевізора на балконіЗа інформацією авторів публікації, у Лукашенка з подругою Іриною Абельською у листопаді 2002 року народився син, медики діагностували в нього аутизм та глухоту.

Хлопчика записали дівочим прізвищем матері Матвій Постоялко і віддали у дитячий будинок. При цьому за дитиною доглядав спеціально найнятий персонал, який контролював його виховний процес і дбав про їжу та іграшки.

NEXTA пише, що Матвій був першою дитиною пари Лукашенка і Абельської. Під час вагітності Колею політик побив супутницю, вважаючи, що і друга дитина матиме фізичні вади.

Зараз син Лукашенка перебуває у психоневрологічному будинку-інтернаті для престарілих та людей з інвалідністю №2 в Мінську. Авторам каналу вдалося віднайти старе фото Матвія, на якому хлопцю 10-11 років.

Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тіхановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менш як 2%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. По всій країні почалися страйки.

У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей були затримані, багатьох з них при затриманні і в СІЗО сильно били. Сотні людей постраждали, загинули кілька людей.

Європейський Союз не визнав результати виборів президента Білорусі і вважає Лукашенка нелегітимним президентом.

17 вересня Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах, водночас визнав Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Лукашенка не означає визнання його легітимності на посаді президента.

Новини України та світу на ранок 29 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська