Тіло Киви знайдено в Підмосков'ї, повідомили російські пропагандисти.

У РФ знайшли мертвим зрадника України - скандального втікача, який був нардепом, - Іллю Киву.

Кива знайдений мертвим у Підмосков'ї, повідомив російський телеканал РЕН ТВ, посилаючись на власні джерела. Telegram-канал "Экстренный вызов 112" повідомив, що тіло зрадника знайшли в місті Одинцово (адміністративний центр Одинцовського міського округу Московської області).

"...знайдено мертвим відомий український політик Ілля Кива. Тіло колишнього депутата Верховної Ради виявили у котеджному селищі... На місці вже працюють поліцейські", - зазначається у повідомленні.

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Український активіст Сергій Стерненко стверджує, що його джерела підтверджують ліквідацію Киви.

У центрі уваги Кива - новини, які варто про нього прочитати

Ілля Кива втік з України напередодні повномасштабного вторгнення РФ під приводом відпочинку на території ЄС. Пізніше стало відомо, що нардеп знаходиться на російські території - там він попросив політичний притулок й стверджував, що в нашій державі його нібито намагалися "викрасти".

Верховна Рада позбавила втікача мандата, а правоохоронці відкрили проти нього кримінальні провадження за кількома статтями, зокрема, його звинуватили у державній зраді. Крім того, він отримав підозру в декларуванні неправдивої інформації.

13 листопада повідомлялося, що в Україні Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу.

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