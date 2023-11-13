Колишнього нардепа від забороненої ОПЗЖ Іллю Киву засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу.
Як повідомляє пресслужба Личаківського районного суду Львова, Киву визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),
- ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),
- ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),
- ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Скандальному екснардепу призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна. Справу розглядали у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки Кива переховується від органів слідства та суду на території держави Росії.
Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня проголошення вирок до Львівського апеляційного суду.
Справи щодо зрадника Киви
Як відомо, напередодні повномасштабного вторгнення Росії Кива втік з України під приводом відпочинку у Європі. Згодом стало відомо, що нардеп перебуває на території РФ. Там він попросив політичний притулок і звинуватив Україну у нібито спробі його викрадення.
Рада позбавила його мандата, а правоохоронці відкрили справи за декількома статтями, зокрема за підозрою у держзраді, а також за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади. Окрім цього, цьому зрадникові повідомлено про підозру в декларуванні недостовірної інформації.