Справу розглядали заочно, адже обвинувачений переховується на території країни-окупанта.

Колишнього нардепа від забороненої ОПЗЖ Іллю Киву засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу.

Як повідомляє пресслужба Личаківського районного суду Львова, Киву визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),

ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),

ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),

ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Скандальному екснардепу призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна. Справу розглядали у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки Кива переховується від органів слідства та суду на території держави Росії.

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Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня проголошення вирок до Львівського апеляційного суду.

Справи щодо зрадника Киви

Як відомо, напередодні повномасштабного вторгнення Росії Кива втік з України під приводом відпочинку у Європі. Згодом стало відомо, що нардеп перебуває на території РФ. Там він попросив політичний притулок і звинуватив Україну у нібито спробі його викрадення.

Рада позбавила його мандата, а правоохоронці відкрили справи за декількома статтями, зокрема за підозрою у держзраді, а також за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади. Окрім цього, цьому зрадникові повідомлено про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

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